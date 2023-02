Serie A, oggi in campo Milan e Inter: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

Prosegue la ventitreesima giornata dopo l'anticipo di ieri tra Sassuolo e Napoli. Alle 15:00, la Sampdoria ospita il Bologna. La squadra di Stankovic ha bisogno di punti per alimentare le speranze di salvezza. Il Bologna punta alla vittoria per inseguire il settimo posto distante, un solo punto. Alle 18:00, il Monza riceve il Milan. I padroni di casa vogliono continuare a stupire contro le big. La squadra di Pioli, dopo le due vittorie di misura contro Torino e Tottenham, cerca la continuità di risultati. Alle 20:45, l'inter sfida l'Udinese. I ragazzi di Inzaghi vogliono fare bottino pieno per non scivolare a - 16 dal Napoli, vittorioso ieri in casa del Sassuolo. I friuliani cercano un risultato positivo per riscattarsi dall'ultimo periodo.

