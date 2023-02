Serie A, oggi in campo Milan, Inter e Atalanta: il programma completo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue la ventiquattresima giornata di Serie A, sono quattro le sfide in programma oggi. Bologna - Inter sarà il lunch match, con i nerazzurri che tenteranno di allungare le distanze da Roma e Milan. Primo pomeriggio scenderanno in campo Salernitana - Monza, poi Udinese e Spezia. Match importante per i liguri, al limite della zona retrocessione. La serata si conclude con l’Atalanta ospite dei rossoneri a San Siro. Solo tre punti le separano, la Lazio è nel mezzo. I bergamaschi cercheranno il sorpasso per assicurarsi un posto in Europa, in attesa della partita di domani dei biancocelesti.

Bologna - Inter, ore 12:30

Salernitana - Monza, ore 15:00

Udinese - Spezia, ore 18:00

Milan - Atalanta, ore 20:45

