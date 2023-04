Serie A, oggi in campo Napoli, Inter e Milan: il programma completo

TUTTOmercatoWEB.com

Prenderà avvio stasera la ventinovesima giornata di Serie A, sono tre le gare in programma. Le prime a scendere in campo saranno Salernitana e Inter, appuntamento importante per i nerazzurri determinante per la classifica e per il momento critico che stanno vivendo. Dopo di loro sarà la volta di Lecce e Napoli, la serata poi si concluderà con Milan e Empoli. I rossoneri, momentaneamente terzi, cercheranno di accorciare le distanze dalla Lazio e di allungare il vantaggio sulla squadra di Inzaghi attualmente quarta a un solo punto di differenza. Di seguito il programma completo

Salernitana - Inter, ore 17:00

Lecce - Napoli, ore 19:00

Milan - Empoli, ore 21:00

