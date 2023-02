Serie A, oggi in campo Roma e Atalanta: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Oggi si apre la ventunesima giornata di campionato. Alle ore 15, la Cremonese ospita il Lecce. I padroni di casa dopo le imprese in Coppa Italia sono alla ricerca della prima vittoria in campionato. La squadra di Baroni ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Alle 18:00, la Roma riceve l'Empoli. I giallorossi, dopo la cocente eliminazione nella competizione nazionale cercano riscatto davanti al proprio pubblico. L'Empoli vuole dare continuità dopo il pareggio con il Torino. Alle 20:45, il Sassuolo sfida l'Atalanta. I ragazzi di Dionisi proveranno il bis dopo aver battuto il Milan lo scorso turno. Gli orobici vogliono mettersi alle spalle la sconfitta in Coppa contro la Juventus.

