Serie A, oggi si chiude la 35esima giornata: zona salvezza interessata

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di TuttoSalernitana.com

Oggi si chiude la 35esima giornata con il posticipo del lunedì. Alle 20:45, la Sampdoria ospita l'Empoli. I padroni di casa, dopo la retrocessione aritmetica proveranno a vincere davanti al proprio pubblico. In casa Samp dopo la delusione sul campo si sta provando a trovare una cordata per salvare la società e ripartire dalla serie B. I ragazzi di Paolo Zanetti hanno bisogno dei tre punti per chiudere la pratica salvezza. I toscani hanno 8 punti di vantaggio sulla terzultima, in caso di vittoria sarebbero aritmeticamente salvi.

