Serie A, ora la sosta per le nazionali: ecco quando torna in campo la Lazio

Fonte: Fabrizio Parascani

Con il posticipo tra Napoli e Fiorentina si è chiusa l'ottava giornata di campionato. Ora la sosta per le nazionali, con la Serie A che riprenderà il prossimo 21 ottobre. In casa Lazio la pausa del campionato sarà più serena grazie alle vittorie contro Celtic e Atalanta. I ragazzi di Sarri sono ben messi in Champions, dove hanno ottenuto 4 punti in due gare, mentre in campionato è necessario risalire la china visto che la zona Champions dista sette punti. Al rientro dalle nazionali, i biancocelesti saranno attesi da un altro tour de force tra campionato e Champions con 6 partite in 22 giorni. In queste due settimane di pausa, Sarri cercherà di lavorare con tutti coloro che non dovranno rispondere alla chiamata della propria selezione, per migliorare i meccanismi e la sincronia tra i reparti e far crescere la condizione. Di seguito gli impegni dei biancocelesti nel prossimo segmento di stagione.

21/10/2023- ore 20:45- Sassuolo- Lazio

25/10/2023- ore 18:45- Feyenoord- Lazio

30/10/2023- ore 20:45- Lazio- Fiorentina

03/11/2023- ore 20:45- Bologna- Lazio

07/11/2023-ore 21:00- Lazio- Feyenoord

12/11/2023- ore 18:00- Lazio- Roma