Serie A, Pardo sulla lotta Champions: "È divertentissima. La Lazio ora...”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel posticipo della 31a giornata di Serie A, Bologna e Atalanta si sono divise le poste in palio, dando vita a una partita brillante terminata con il risultato di 1-1. Questo punteggio rende ancora più compatta la classifica in zona Champions; Il telecronista Pierluigi Pardo ha commentato così la bagarre dei piani alti della classifica:

"La lotta Champions è divertentissima, così come la sfida al vertice. Ora l'atalanta non è più sicura del quarto posto. La Lazio che sembrava un po' difficoltà almeno in campionato, si è rilanciata del tutto. Aldilà del milan che è un po' attardato tutte le altre sono in condizione, le distanze sono minime e ci sono molti scontri diretti".

