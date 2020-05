Serie A, Petrucci: "La condizione fisica farà la differenza. 20 giugno la data giusta"

Matteo Petrucci, giornalista sportivo di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio toccando varie tematiche sulla ripresa: "Oggi è una giornata importante, avere nella testa una data sarebbe un segnale fondamentale per la ripresa del calcio. Riprendere il 20 sarebbe più che plausibile e realistico".

INFORTUNI E CONDIZIONE FISICA - "Ci sono stati diversi infortuni in Bundesliga, ma va ammesso che in Germania le squadre hanno avuto meno tempo per allenarsi e prepararsi a giocare. Le incognite delle partite ravvicinate e delle fasce orarie sono da valutare seriamente. Il gap tecnico tra le squadre resta, e a mio parere saranno proprio l'aspetto fisico e gli stimoli a dire chi potrà essere pronto ed essere competitivo per tutta la ripresa".

PROTOCOLLO - "Credo che nella riunione di oggi vengano confermati i 14 giorni di quarantena in caso di positività di un calciatore, come stabilito dal protocollo. Nulla vieta però che a partire da giugno, se i contagi continueranno a scendere, si potranno rivedere alcune regole ed essere più flessibili. Una soluzione che potrebbe aiutare, sarebbe

quella di effettuare tamponi che diano risultati più velocemente. Tutto può cambiare, bisognerà vedere col tempo e valutare quotidianamente".

