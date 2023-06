Serie A: presentato il nuovo pallone per la stagione 2023/2024 - VIDEO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uff. Stampa ASD Palermo

La programmazione in vista della prossima stagione è entrata nel vivo e a tal proposito PUMA e Lega Serie A presentano oggi il PUMA Orbita Serie A, il pallone ufficiale 2023/24 per la Serie A TIM, Coppa Italia Frecciarossa, EA Sports Supercup e competizioni Primavera 1 TIM. Sono diversi i miglioramenti apportati per rendere più comoda l'esperienza dei calciatori tra cui si possono annoverare l'aggiunta di una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco e che fornisce una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l'aerodinamica e aumenta la resistenza all'abrasione e all'usura, prolungando la durata. Il pallone è inoltre dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d'aria e un rimbalzo ottimali.

Testimonial nuovo pallone Puma e uscita sul mercato

Per presentare il nuovo pallone Orbita Serie A, il Global Sports Brand ha realizzato la campagna “PLAY IT LIKE”. I due protagonisti sono due campioni PUMA, ovvero Alessandro Bastoni e Olivier Giroud. La nuova campagna è pensata per chi davvero sogna in grande e vuole diventare l’icona del futuro seguendo le orme dei propri idoli. Il pallone da gioco PUMA Orbita Serie A 2023/24 sarà disponibile, a partire dal 14 giugno, su PUMA.com e presso selezionati retailer. Di seguito il video dello spot con i due calciatori di Inter e Milan.