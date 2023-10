Serie A | Presentato 'Orbita Winter', il nuovo pallone invernale

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Giallo come da tradizione, arriva il pallone invernale del campionato di Serie A. PUMA e Lega Serie A presentano oggi il PUMA Orbita Winter Serie A, il pallone ufficiale per la stagione invernale 2023/24 che sarà utilizzato durante tutte le gare di Serie A TIM, Coppa Italia Frecciarossa e competizioni Primavera 1 TIM. Per presentare il nuovo pallone Orbita Winter Serie A, il Global Sports Brand ha realizzato la campagna “PLAY IT LIKE” che ha come protagonisti due campioni PUMA: Alessandro Bastoni e Olivier Giroud. La nuova campagna è pensata per chi davvero sogna in grande e vuole diventare l’icona del futuro seguendo le orme dei propri idoli, per passare da fanboy a futuri golden boy.

Il pallone PUMA Orbita Serie A è caratterizzato da grafiche audaci e impattanti studiate per garantire un'eccellente visibilità in ogni condizione metereologica, e una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella per offrire un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone. L'Orbita FIFA Quality Pro utilizza una tecnologia all'avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l'aerodinamica e aumenta la resistenza all'abrasione e all'usura, prolungando la durata.

Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d'aria e un rimbalzo ottimali. Il pallone da gioco PUMA Orbita Winter Serie A 2023/24 sarà disponibile, a partire da oggi, su PUMA.com e presso selezionati retailer.