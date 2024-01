Serie A, quattro sfide in programma oggi: il calendario

TUTTOmercatoWEB.com

Prosegue la ventunesima giornata di Serie A, senza le quattro impegnate in Supercoppa: Lazio, Inter, Fiorentina e Napoli. Dopo Roma, Verona, Udinese e Milan, scese in campo ieri, oggi sarà la volta delle restanti otto. Inizierà il Frosinone che, nel lunch match, ospiterà il Cagliari al Benito Stirpe. Un solo punto le separa in classifica, entrambe cercheranno il sorpasso per allontanarsi dalla zona retrocessione distante solo un passo. Nel pomeriggio toccherà a Empoli-Monza, la posta in palio per i toscani vale oro vista la loro situazione in classifica: penultimi, un gradino sopra la Salernitana. I granata affronteranno il Genoa e, dopo di loro, pr chiudere ci sarà Lecce-Juventus. I bianconeri ne approfitteranno per agganciare e superare i nerazzurri, attualmente al comando della graduatoria ma con una partita in meno.

Frosinone-Cagliari, ore 12:30

Empoli-Monza, ore 15:00

Salernitana-Genoa, ore 18:00

Lecce-Juventus, ore 20:45