Serie A, rigore in Juve-Bologna: svelato l'audio tra Di Belle e il VAR

© foto di Federico Gaetano

(ANSA) - FIRENZE, 01 SET - ''Un attimo. Buono. Fammi vedere un'altra prospettiva. Ok. Questa questa. Per me no, check completato''. Questo l'audio Di Bello-Fourneau-Nasca nel finale convulso di Juventus-Bologna, quando il contatto fra Iling-Junior e Ndoye non è stato punito con il rigore. E quando nell'audio e le immagini diffuse oggi a Coverciano pubblicamente ai media dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi si sente ''per me no'' il riferimento è proprio al penalty la cui mancata assegnazione ha scatenato molte polemiche. ''Ai miei ragazzi non l'ho fatto nemmeno vedere — ha spiegato Rocchi — perché il rigore è grosso come una casa. Ma c'è stato un errore di valutazione frutto di un check superficiale, troppo breve. Di Bello non ha visto le posizioni diverse dei due giocatori e quindi ha sbagliato, e Var e Avar non hanno visto che un giocatore è arrivato prima dell'altro''. Quanto agli altri episodi discussi nel corso della gara Juventus-Bologna, in cui il club bianconero ha reclamato un rigore per una spinta su Chiesa di Moro l'audio del colloquio fra Var, Avar e l'arbitro Di Bello dice: ''Roba grossa? No, no: non è punibile". Come pure il tocco di braccio di Lucumi sul cross di Weah: "È in appoggio, non è punibile" si sente negli audio. Infine il gol annullato a Rabiot dopo un check durato oltre un minuto: ''Traccia la linea lì: è fuorigioco''. Ha rimarcato Rocchi: ''Non deve passare il concetto che essendo la tecnologia non possono esserci errori. Finché c'è l'essere umano sarà così''. (ANSA).