Serie A, Roma - Lazio e non solo: il programma di oggi

Prosegue la trentunesima giornata dopo l'anticipo tra Sassuolo e Salernitana terminato in parità. Alle 15:00, il Milan riceve il Lecce. I ragazzi di Pioli vogliono conquistare l'intera posta in palio per consolidare il secondo posto in classifica, mentre i salentini hanno bisogno di punti per salvarsi. Alle 18:00, il derby capitolino Roma - Lazio: i giallorossi puntano a a fare risultato per mantenere il quinto posto in classifica, i biancocelesti vogliono vincere per alimentare le proprie ambizioni europee. Alle 20:45, l'Empoli riceve il Torino. La squadra guidata da Nicola cercherà i tre punti per sperare ancora nella salvezza. I granata, dall'altra parte, proveranno a fare risultato per avvicinare la zona Europa, distante due punti.

