Serie A | Salernitana, ecco un nuovo dirigente: si tratta di un ex Lazio

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella diciottesima giornata di Serie A, sarà fondamentale per la zona salvezza la sfida tra Verona e Salernitana. I padroni di casa hanno bisogno di vincere per allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre gli uomini di Filippo Inzaghi proveranno a conquistare l'intera posta in palio per avvicinare Empoli e Cagliari. In casa granata, fuori dal rettangolo verde, sono previsti dei cambiamenti, per fare in modo quanto prima di risalire la china. Come riporta TuttoMercatoweb, dopo l'arrivo di Walter Sabatini, è previsto l'ingresso in società anche di Aleksandar Kolarov, che si occuperà dell'area sportiva. L'ex terzino della Lazio, tra le altre, ha già avuto un'esperienza come diesse del Pisa: ora ha una nuova occasione proprio a fianco del dirigente che l'ha scovato in Serbia da giocatore portandolo nella Capitale. Il suo ruolo sarà quello di fungere da collante tra i giocatori, l'allenatore e lo staff societario, mettendo a disposizione le sue qualità e abilità per aiutare la squadra a risollevarsi da una situazione piuttosto complicata.