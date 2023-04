Serie A, sei squadre in campo: ecco i tre anticipi del sabato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la sosta per dar spazio alle nazionali, torna la Serie A. Oggi, sabato primo aprile, sono tre le sfide in programma. Si partirà direttamente alle 15.00 con Cremonese - Atalanta, per poi proseguire alle 18 con Inter - Fiorentina. La giornata si concluderà alle 20.45 con il match in programma all'Allianz Stadium tra Juventus, prossima avversaria della Lazio in campionato, e Verona. Cinque le sfide che si giocheranno domani, tra cui ovviamente quella dell'U-Power Stadium tra biancocelesti e Monza. Due, infine, i posticipi del lunedì: Empoli - Lecce e Sassuolo - Torino.

TORNA ALLA HOMEPAGE