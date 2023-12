Serie A, si chiude la sedicesima giornata: l'ultimo match

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Titoli di coda sulla sedicesima giornata di Serie A, iniziata venerdì con l'anticipo tra Genoa e Juventus. Vittorie importanti per Napoli, Fiorentina, Milan e Bologna in zona Champions. Successo anche per l'Inter sul campo della Lazio con Inzaghi che allunga in vetta. Questa sera ottima occasione per l'Atalanta che può superare la Roma e piazzarsi a -2 dal quarto posto. Alle 20:45 i ragazzi di Gasperini ospitano al Gewiss Stadium la Salernitana di Inzaghi sempre ultima in classifica con otto punti. Il match sarà visibile su Sky e su DAZN.