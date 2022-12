Serie A, si riflette sul Var a chiamata: in arrivo il challenge? I dettagli...

Fonte: Tuttomercatoweb.it

La Lega Serie A pensa all'introduzione del challenge, la chiamata del VAR da parte delle squadre, già presente in altri sport come per esempio il tennis. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l'argomento è stato oggetto di discussione nella commissione riforme riunitasi nella giornata di ieri. Giovedì, il presidente Lorenzo Casini conta di illustrare la proposta a tutti i club del massimo campionato, prima di formalizzarla anche nei confronti della FIGC nel successivo consiglio federale.