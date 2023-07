Serie A, si va verso i maxi minuti di recupero: meno esultanze e più cartellini

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Serie A si prepara ad una svolta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella prossima stagione il tempo da recuperare sarà calcolato in modo più accurato e, come sottolineato dall'Ifab, anche le esultanze dovranno essere meno tollerate rispetto al passato. UEFA e FIGC non adotteranno recuperi abbondanti tanto per fare, però la strada intrapresa a Qatar 2022 ormai è tracciata. Il tempo perso sarà combattuto.

Non si ricorrerà al tempo effettivo, ma gli arbitri saranno chiamati ad ammonire con più facilità per certe cose. Purtroppo però non basta e quindi le rimesse laterali, le rimesse dal fondo, le sostituzioni, i calci piazzati e le celebrazioni saranno esaminate e porteranno a recuperi extra-large se eseguiti lentamente. La raccomandazione dell'Ifab ha trovato i favori dell'86% delle Leghe.