Serie A, solo pari nelle gare delle 15: la situazione in classifica

Fiorentina e Parma si sono divise la posta in palio al Franchi, uno 0 a 0 che non ha regalato particolari emozioni. Un primo tempo non particolarmente brillante per gli uomini di Palladino che non riescono a trovare il guizzo vincente. Alla ripresa non cambia molto la situazione, nonostante i cambi il parziale resta invariato. Un punto d’oro per i crociati che si portano a +4 dalla zona retrocessione mentre i toscani agganciano la Roma, in attesa di scendere in campo contro la Lazio, a quota 53.

Si cambia campo, ma non risultato. Al triplice fischio è 0 a 0 anche al Bentegodi tra Verona e Genoa. Un buon punto per entrambe: la squadra di Vieira è ormai salva, quella di Zanetti sale a quota 32 e mette un altro mattoncini nel suo percorso.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE