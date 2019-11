Serie A, sponsorizzazioni: l’Italia poco competitiva, ed il rischio…

Il mercato italiano delle sponsorizzazioni, che vale circa 439,3 milioni di euro, sta cominciando a destare le preoccupazioni degli esperti. Particolarmente negativo è, infatti, la posizione della Serie A nel confronto con i migliori cinque campionati. La massima serie del calcio nostrano, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è superiore soltanto alla Ligue1, fanalino di coda della speciale classifica, con 357,8 milioni di euro. Considerando, però, la crescita di cui si sta rendendo protagonista il maggior campionato d’Oltralpe, il rischio per l’Italia di finire in ultima posizione è reale. Anche nell’analisi delle sponsorizzazioni di maglia, la Serie A è in vantaggio sui francesi, che inseguono a circa 13 milioni di distanza, ma il gap tra le due divisioni inizia a ridursi pericolosamente. Secondo l’indagine condotta da Csm Sport & Entertainment, poi, il Psg è in nona posizione nella classifica delle squadre europee per introiti, e precede la Juventus che, al decimo posto, è l’unica italiana nella Top10.

BUNDESLIGA E LIGA - Mettendo, almeno per il momento, da parte l’indiscussa leadership della Premier League, anche Bundesliga e Liga spagnola sono lontane dall’Italia. La prima ha chiuso 617 accordi di sponsorship, raggiungendo 734 milioni complessivi, mentre la seconda ha raggiunto quota 678,5 milioni. Oltre 239 milioni di euro in più rispetto alla massima serie italiana. La situazione inizia a farsi preoccupante.

