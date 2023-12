Serie A, Stendardo: "La Lazio un modello. Tifosi? Fateli innamorare"

TUTTOmercatoWEB.com

La Superlega è un tema caldissimo di questi giorni e in merito si stanno esponendo tante personalità del mondo dello sport e non solo. A questi, si aggiunge Guglielmo Stendardo che ai microfoni di TvPlay ha commentato così la vicenda: "Si sta andando verso una direzione soprattutto economica e meno sportiva. Il calcio rappresenta un business importantissimo e sotto questo punto di vista si sta perdendo quel valore che invece dovrebbe avere. Quindi al di là di quello che succederà nei prossimi 15 anni io penso che bisogna prendere come modelli virtuosi come l’Atalanta, il Napoli o la Lazio. Società che hanno operato e stanno operando bene".

L'ex calciatore ha poi aggiunto: "Non possiamo immaginare quelli che poi saranno gli scenari futuri, sicuramente qualcosa va cambiato a prescindere dalla nascita di una Superlega o di altre leghe. Penso al mondo arabo ad esempio che potrebbe fare qualsiasi cosa o organizzare qualsiasi tipo di eventi, però a prescindere da quello che accadrà secondo me bisogna mantenere i principi prima enunciati. Ovviamente per i tifosi bisogna tutelare la parte sana delle società medio-piccole e non far diventare il calcio soltanto uno sport per le società ricche di un certo livello, perché poi il calcio è dello sport di tutti ma quando dico tutti dico le grandi squadre ma soprattutto quelle squadre che rappresentano il territorio. Quindi non dobbiamo dimenticarci di questo assolutamente. Anche perché quello che dobbiamo fare è cercare di non far allontanare i tifosi da questo giochino, ma di riportarli ancora in più all’interno del sistema calcio e farli innamorare".

