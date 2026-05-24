Serie A, termina il campionato: le ultime sfide in programma
24.05.2026 13:00 di Simone Locusta
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Termina oggi il campionato di Serie A. Sono sette le gare in programma, alcune sono in attesa del verdetto finale sull'Europa e sulla salvezza. Lecce e Cremonese sono distanti un solo punto, una delle due seguirà Pisa e Verona in cadetteria. La lotta per la Champions League è ancora più aperta, ci sono quattro squadre per due posti: Milan e Roma a quota 70 punti, Como e Juventus a 68. Di seguito il programma della giornata.
PARMA - SASSUOLO (Ore 15:00)
NAPOLI - UDINESE (Ore 18:00)
MILAN - CAGLIARI (Ore 20:45)
CREMONESE - COMO (Ore 20:45)
HELLAS VERONA - ROMA (Ore 20:45)
LECCE - GENOA (Ore 20:45)
TORINO - JUVENTUS (Ore 20:45)
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.