Serie A, tonfo Atalanta: la Salernitana vince e la Champions si allontana

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Il sabato di Serie A si apre con il successo della Salernitana che supera di misura l'Atalanta. All'Arechi finisce 1-0 grazie a un gol bellissimo nel recupero di Antonio Candreva che batte Sportiello con un missile all'angolino. I granata mettono le mani sulla salvezza che adesso è davvero a un millimetro. Basta che lo Spezia non batta il Milan oggi pomeriggio. La Dea invece perde altri punti in zona Europa. Adesso la Champions è sempre più lontana. Gasperini è settimo e adesso dovrà sperare che le altre non allunghino. Roma, Inter, Milan e Juventus possono guadagnare terreno. La Lazio sale a +7 sui bergamaschi.