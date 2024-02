Serie A, tutti i match del sabato: non solo il Milan in campo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lecce - Fiorentina di venerdì sera ha stappato il weekend di Serie A, che come sempre continua il sabato. Quattro partite in programma a partire dalle ore 15. Si parte con Empoli - Genoa e Udinese - Monza in contemporanea, due scontri che potranno essere fondamentali in chiave salvezza per gli azzurri e per i bianconeri. Alle 18, poi, toccherà al Milan di Stefano Pioli, che si sposterà a Frosinone per rimanere attaccato al treno Scudetto. Infine, alle ore 20:45, andrà in scena il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo che chiuderà questa serie di partite. I rossoblù faranno di tutto per rilanciarsi verso il quarto posto.