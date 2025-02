Serie A, un Milan sbadato cade a Torino: così la Lazio vola a +6

TUTTOmercatoWEB.com

Il Milan non riesce a sfruttare il passo falso della Lazio. Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, i rossoneri erano chiamati a dare una risposta in campionato, ma così non è stato. Finisce 2-1 in favore del Torino di Vanoli che, grazie anche a un super Milinkovic-Savic, approfitta di un Milan sbadato e sprecone. Non sbaglia solo un calcio di rigore con Pulisic, ma subisce anche i due gol in maniera bizzarra: il primo, l'autogol di Thiaw, nasce da un rinvio sfortuito di Maignan che sbatte sul difensore tedesco e s'insacca in rete; il secondo, un gran mancino di Gineitis, nasce da una giocata d'astuzia di Sanabria che prima guadagna il fallo, poi batte rapidamente in verticale verso il lituano, mentre la retroguardia rossonera era distratta. Il Milan così perde una grande occasione per avvicinarsi nella lotta Champions e non sfrutta il pareggio della Lazio a Venezia, che adesso diventa un punto guadagnato dai biancocelesti che volano a +6 dagli uomini di Conceicao, anche se con una partita in più.