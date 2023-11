Serie A, 'Un rosso alla violenza': tutte le iniziative della 13ª giornata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sabato sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e la Serie A, per sostenere la lotta, ha deciso di aderire a alcune iniziative che verranno proposte in occasione del tredicesimo turno di campionato. Con un comunicato diramato attraverso i canali ufficiali, la Lega ha annunciato tutti gli eventi in programma: "In occasione della 13ª Giornata di Campionato, i campi della Serie A TIM si colorano di rosso per promuovere la campagna di Lega Serie A e WeWorld e “gridare” ancora NO alla violenza sulle donne".

"Tante le attività previste per sostenere l`iniziativa #unrossoallaviolenza: i calciatori e gli arbitri scenderanno sul terreno di gioco con un segno rosso sul viso; i Capitani di tutte le squadre porteranno al braccio la fascia simbolo della giornata e, prima della partita, indosseranno insieme agli arbitri, grazie alla collaborazione di FIGC e AIA, una speciale t-shirt con la scritta "Il calcio dice NO alla violenza contro le donne"; al momento del sorteggio del campo, i due Capitani leggeranno un messaggio e in televisione, in Italia e all`estero, andrà in onda una grafica dedicata a #unrossoallaviolenza; in ogni stadio il podio portapallone e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa; sui maxischermi sarà trasmesso lo spot della campagna e lo speaker della squadra di casa leggerà un messaggio per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti; nel pre e post gara, infine, i dirigenti, gli allenatori e i calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l’adesivo di #unrossoallaviolenza e leggeranno un appello per fermare ogni forma di violenza sulle donne".

