Serie A, Zeman rivela: “Non ho dubbi, vorrei allenare..."

© foto di Federico Gaetano

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Zdenek Zeman ha espresso particolare apprezzamento per una squadra di Serie A. Non solo, dopo aver detto la sua sul percorso di questa in campionato ha affermato senza alcuna esitazione che molto volentieri sarebbe disposto a prendere posto in panchina per dirigerla. Queste le parole: “Quale squadra allenerei nella Serie A di oggi? Non ho dubbi, il Napoli. Gioca proprio un bel calcio, che personalmente mi piace molto”.

