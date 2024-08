Serie A, Zenga deluso: "Mercato? Una squadra non ha lavorato bene"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervistato da Prima Tivvù, Walter Zenga ha fatto il suo pronostico in vista dell’inizio del campionato e sull'attuale sessione di calciomercato. Di seguito, le sue parole: "Non guardo mai le partite del pre-campionato perché il calcio estivo dipende sempre dalla preparazione e dai carichi di lavoro. Normalmente guardo le prime tre giornate per avere un’idea. Napoli? Non mi sembra abbia agito tanto sul mercato, arriva da una stagione complicata. Le altre sono le solite: l’Inter è davanti, non ha cambiato niente, anzi, ha puntellato. Gli manca un difensore, ma il gruppo è quello. E’ sempre difficile poter stabilire prima quello che sarà. Se lo chiede a me è ovvio che le dico Inter".

