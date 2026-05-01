Serie B, c'è la prima retrocessa: la Reggiana perde Motta e scende in C
01.05.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Reggiana crolla e scende in C con un turno di anticipo. La squadra di Bisoli, che a gennaio ha venduto il portiere Edoardo Motta alla Lazio, è la prima retrocessa aritmeticamente dalla Serie B. Decisiva l'ultima sconfitta contro il Modena, che attesta la formazione granata all'ultimo posto in classifica.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.