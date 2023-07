Serie B che caos, spunta l'ipotesi 21 squadre: i possibili scenari

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Le decisioni del Collegio di Garanzia del CONI che ha respinto il ricorso della Reggina e ha accolto quello del Perugia "contro" il Lecco hanno rivoluzionato il panorama calcistico della Serie B. Chiaramente sia i calabrese ma soprattutto i lombardi faranno valere le proprie ragioni fino all'ultimo. Il tutto dovrebbe concludersi il prossimo 29 agosto con le decisioni del Consiglio di Stato. Una situazione davvero incresciosa che però apre a delle ipotesi per ora mai contemplate.

Serie B a 20 o 21 squadre?

Allo stato attuale Brescia e Perugia sarebbero riammesse in Serie B e Lecco e Reggina ripartirebbero addirittura dalla Serie D. Ma qualora i ricorsi dovessero avere riscontri positivi non è da sottovalutare la possibilità che il campionato cadetto si possa ampliare a 21 squadre con Brescia, Perugia e Lecco tutte ammesse. Al momento l'unica certezza è che l'inizio del campionato fissato come per la Serie A il prossimo 19 e 20 agosto quasi sicuramente slitterà e il calendario per forza di cosa andrà rivisto.