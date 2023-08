Serie B Femminile | La Sassari Torres rinuncia per salvarsi: il comunicato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Sassari Torres non parteciperà alla prossima Serie B Femminile. Il club sardo ha deciso di ridimensionarsi e ripartire dalla Serie C per garantire continuità al nuovo progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. La conferma è arrivata dal comunicato ufficiale pubblicato dalla FIGC che ora è alla ricerca di un club da integrare al torneo: "A seguito della rinuncia della Sassari Torres a partecipare al campionato di Serie B femminile 2023-24, formalizzata in data odierna, il Consiglio Federale ha dato delega al presidente Gabriele Gravina, insieme ai vicepresidenti, per definire i nuovi termini per l’integrazione dell’organico, adottando i medesimi criteri già precedentemente approvati con il Comunicato Ufficiale n.208/A dello scorso 5 giugno".

La spiegazione del presidente Budroni

Il numero uno del club, Andrea Budroni, ha spiegato nell'intervista a Centotrentuno il perché di questa rinuncia: "Questa che abbiamo fatto è stata una scelta difficile, i fattori che ci hanno spinto a prendere questa decisione, nonostante la professionalità del mio staff e della dirigenza, sono sia gestionali che economiche. Sono molto deluso, ma non da me stesso, io non mi rimprovero niente, ho fatto e sto facendo il massimo, sono amareggiato per come sono andate le cose. La Serie B l’ho voluta tanto da quando ho rilevato la società e ho combattuto con le unghie e con i denti per ottenerla e ci sono riuscito. Però il passo indietro era necessario per far risorgere una Torres Femminile, come una fenice, più forte di prima e con più spinta. Le ho provate tutte, mantenere dei costi di una competizione importante come quella della cadetteria da solo non è semplice. Ringrazio gli sponsor che fino a oggi ci hanno aiutato. Le possibili vie percorribili erano tre: tenere la B e affrontare un campionato senza rendere dignità al percorso, fare un passo indietro e ripartire da una categoria inferiore, oppure abbassare la serranda e lasciare tutto. La Torres Femminile mi sta troppo a cuore per farla sparire. Abbiamo la fortuna di avere un settore giovanile valido, che ha voglia di mettere impegno per far rialzare la società. Abbiamo in mente un progetto triennale che ha come obiettivo di mettere in risalto le ragazze della Sardegna, per dare spazio alle giovani calciatrici isolane di crescere e maturare. Ho chiesto una deroga al presidente federale per farci ripartire dalla Serie C, spero che venga accolta".