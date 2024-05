Serie B, festeggia il Parma: è aritmeticamente promosso in A

TUTTOmercatoWEB.com

Ecco il primo grande verdetto della Serie B 2023/24 in chiave play-off: il Parma è aritmeticamente promosso in Serie A. Dopo la vittoria del Catanzaro sul Venezia, infatti, alla formazione di Pecchia bastava un pareggio in casa del Bari per festeggiare un risultato cercato a lungo nelle scorse stagioni. E così è stato: al vantaggio crociato di Bonny ha risposto la rete di Di Cesare. L'1-1 vale la promozione diretta e gli emiliani, attualmente al primo posto in classifica, possono esultare. L'anno prossimo giocheranno nel massimo campionato italiano dopo la retrocessione nella stagione 2020/21. Per i pugliesi, invece, si fa più dura la lotta per la salvezza.