Serie B, i verdetti a una giornata dalla fine: due retrocesse in C, bagarre playoff

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco conclusa la penultima giornata del campionato di Serie B che ha regalato alcuni verdetti interessanti. Manca solo il risultato di Frosinone-Genoa, match tra squadre già promosse in Serie A. Sono invece ufficialmente retrocesse in C la SPAL di Massimo Oddo e il Benevento che dopo sette anni torna nella terza serie tra la delusione e i fischi del Vigorito. Scenderà anche una tra Brescia e Perugia con le Rondinelle che avranno bisogno di un punto all'ultima giornata per giocarsi il playout con il Cosenza che oggi ha pareggiato sul campo dell'Ascoli. Tantissimo traffico invece in zona playoff. Il Bari si è assicurato il terzo posto battendo la Reggina. Con i pugliesi anche Sudtirol, Cagliari e Parma. Gli ultimi due posti se li giocano Venezia, Palermo, Pisa, Reggina, Ascoli e Como. Venezia e Palermo in vantaggio sulle altre in questo momento ma è tutto rimandato agli ultimi 90 minuti.