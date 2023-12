Serie B, Pirlo contro Nesta: "È un grande amico, ma penseremo a..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La Serie B vedrà affrontarsi in questo weekend due dei migliori giocatori italiani degli ultimi anni. Si tratta di Alessandro Nesta e di Andrea Pirlo che domani si sfideranno in Reggiana - Sampdoria. A tal proposito, l'allenatore dei blucerchiati in conferenza stampa ha espresso un suo pensiero sull'ex difensore della Lazio. Ecco le sue parole: "E' un grande amico. Ci sentiamo spesso in settimana, siamo sempre in contatto. Mi farà piacere rivederlo, spero di essere più contento io a fine partita (sorride ndr). E' la prima volta che ci affrontiamo da allenatori ed essere vicini e lottare per obiettivi diversi visto che abbiamo sempre lottato per le stesse maglie. Ma la Samp viene prima di tutto e penseremo a fare il bene delle nostre squadre".