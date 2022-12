Serie B, scontri tra i tifosi durante Ascoli - Genoa: ora i due club rischiano grosso

Fonte: Tuttomercatoweb.it

Ascoli e Genoa potrebbero essere sanzionate dopo i fatti accaduti sugli spalti del Del Duca nel corso della sfida giocata ieri e terminata sullo 0-0. Fra le due tifoserie ci sono stati infatti momenti di tensione e, complice la distanza ravvicinata fra i due settori, un lancio di fumogeni poco prima dell'inizio della gara. Per questo, come sottolinea Il Secolo XIX, le due società potrebbero essere punite e le due tifoserie sottoposte a limitazioni nei movimenti in vista delle prossime gare delle rispettive squadre.