Serra, l’AIA ha deciso: non arbitra più. E insieme a lui…

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli arbitri e le loro decisioni fanno sempre discutere. Ogni anno nuove polemiche li pongono al centro dell’attenzione e spesso vengono ricordati come quelli che hanno fatto ‘questo o quell'errore’. L’AIA, al termine della stagione, ha stilato una lista di ‘promossi e bocciati’ e nella lista nera, insieme a altri sei, è finito Marco Serra. Il fischietto, ricordato per la lite furibonda con Mourinho e quel gol di Messias annullato al Milan, non dirigerà più le gare di Serie A e, almeno per il momento, non farà nemmeno parte della squadra addetta al Var. Contrariamente a quanto accaduto per Irrati e Valeri che abbandoneranno il campo per accomodarsi nella sala monitor.

