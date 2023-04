Settore Giovanile, il programmo del weekend: tre squadre in campo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Saranno tre le selezioni del settore giovanile che scenderanno in campo in questo weekend calcistico. Come si legge sul sito ufficiale della Lazio, Under 18, Under 17 e Under 14 saranno impegnate nelle rispettive partite contro Fiorentina, Ternana e Trastevere. Di seguito tutti i dettagli.

"Sabato pomeriggio, i ragazzi di Vincenzo Colombo attendono i pari età del Trastevere Calcio al 'Green Club'. A quattro giornate dalla conclusione della Regular Season del campionato Under 14 Regionali Elite, le giovani aquile classe 2009 vogliono difendere il primato per conquistare le finali. Domenica mattina alle ore 11:00 sarà la volta dell'Under 17. La squadra di mister Terlizzi, ormai con i quarti di finale già in tasca, affronta la sfida sul campo della Ternana, ultimo impegno della stagione regolamentare. Mancano ancora sette giornate alla conclusione del campionato Under 18 e la Lazio di Salvatore Massimo D'Urso deve risollevare le proprie sorti per cercare di raggiungere il secondo posto della classifica che fignificherebbe finali. I biancocelesti sono impegnati nella trasferta di Firenze. La squadra di Nazzaro e compagni deve cercare di prendersi tutta la posta in palio.

Di seguito il programma del weekend:

Under 18 Serie A-B

FIORENTINA-LAZIO

Domenica 23 aprile, ore 15:30, Campo ‘Bozzi’, Firenze

Under 17 Serie A-B

TERNANA-LAZIO

Domenica 23 aprile, ore 11:00, Centro Sportivo ‘Terra Umbra’, Narni (TR)

Under 16 Serie A-B

SOSTA

Under 15 Serie A-B

SOSTA

Under 14 PRO

SOSTA

Under 14 Regionali Elite

LAZIO-TRASTEVERE CALCIO

Sabato 22 aprile, ore 14:30, Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)".