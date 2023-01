Shakira non si ferma: dopo la canzone svela come ha smascherato Pique

La cantante, dopo la canzone che domina le classifiche, continua a rivelare dettagli della fine della sua relazione con l'ex calciatore...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Shakira continua a far parlare di sè. La cantante colombiana sta dominando le classifiche con la sua BZRP Music Sessions #53 che racconta la fine della storia con Pique dopo dodici anni di amore. Alla base della rottura la relazione dell'ex difensore con la giovane Clara Chia Marti. La sudamericana ha rivelato nuovi dettagli raccontando di come ha scoperto il tradimento.

