Shock in Europa League, Dmitrovic aggredito in campo: il portiere stende l'invasore

Sono immagini davvero scioccanti quelle che arrivano dall'Olanda, dove ieri al Philips Stadion si stava giocando PSV - Siviglia valida per gli spareggi di Europa League. A soli 3 minuti dal termine dalla gara un tifoso della squadra locale ha fatto invasione di campo, dirigendosi verso il portiere avversario Dmitrovic il quale è stato colpito alle spalle. L'estremo difensore del Siviglia con lucidità lo ha steso e immobilizzato in attesa dell'arrivo degli steward. Al termine della partita il calciatore ha rivelato ai microfoni di COPE: "Meglio che non dica cosa avrei voluto fargli. Se qualcuno mi attacca, io mi difendo".