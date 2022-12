Signori: "Alla Lazio sarei rimasto a vita, ma quella di Eriksson fu una coltellata"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, Beppe Signori ha parlato, tra gli altri temi, dell'esperienza alla Lazio e del rapporto con gli allenatori: Zeman ed Eriksson tra tutti. Ecco le sue parole: “Dico sempre di aver avuto moltissimi allenatori e un solo Maestro. Zeman mi ha trasformato da anonimo trequartista ad attaccante vero. Mi ha insegnato i tempi di gioco, gli inserimenti, i tagli: è stato fondamentale. Mi chiamò ai tempi del Foggia e mi disse “Ciao Bomber”, e gli ribattei che ne avevo fatti appena 5 a Piacenza. Lui aveva visto qualcosa che io non notavo. Riguardo a Eriksson, l’episodio di Vienna, in cui mi fece scaldare un tempo senza farmi entrare, fu la goccia che fece traboccare il vaso. Mai avuto con lui grande feeling a livello umano. L’allenatore viene pagato per fare scelte tecniche, ma quando manchi di rispetto dal punto di vista umano non va bene". Infine: "Sarei rimasto a vita alla Lazio, ma poi si devono fare delle scelte. Aver letto che aveva chiesto la mia cessione è stata una coltellata, non me l’aveva detto”.

