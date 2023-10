Signori sul caso scommesse: "Condizione disastrosa, ma dopo essere stato assolto..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Continua il caso scommesse, questa volta con uno sguardo al passato. Durante la trasmissione de 'Le Iene' è stato intervistato Giuseppe Signori, ex attaccante della Lazio, insieme a Cristiano Gervasoni. Entrambi sono stati in mezzo al caso di calcioscommesse del 2011 e hanno raccontato la vicenda nei dettagli. Ecco le parole di Signori: “Arrivo ad essere il capo dei capi di questa associazione a delinquere". Con lui vengono nominati anche Cristiano Doni, Stefano Bettarini e Antonio Conte. "Dieci anni sono lunghi, un ottavo della tua vita. Avevo un appuntamento con i miei due ex commercialisti che mi dicono di dovermi presentare due persone (i signori Erodiani e Bellavista, ndr.). Questi mi dicono che dovevo finanziare una partita truccata, ovvero la famosa Atalanta - Piacenza. Mi chiedono dei soldi per comprare giocatori, ma io rifiuto. Mi viene chiesto quindi di segnare le condizioni, sul famoso papello, su come finirà la partita". C'era scritto 'Vittoria Atalanta over 2,5'. "E si verifica ciò che era scritto sul papello".

Signori continua poi il racconto: "Vengo messo fuori da qualsiasi possibilità lavorativa, è una condizione disastrosa. Non riesci a dormire, e se non dormi è perché il tempo passa più veloce. Loro (Erodiani e Bellavista, ndr.) hanno detto che non mi hanno mai sentito o incontrato. Io però ho rinunciato alla prescrizione perché dovevo essere assolto. Avevo la mia mente sul comma 1, cioè perché 'il fatto non sussiste'. È stato come aver vinto la Coppa dei Campioni (si commuove, ndr.). Oggi piango, ma magari sono lacrime di gioia".