Silvina Luna, morta dopo un intervento chirurgico l'ex del calciatore Osvaldo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un intervento di chirurgia estetica finito in tragedia. E' quello che è successo a Silvina Luna, attrice e modella argentina, ex fidanzata dell'ex calciatore della Roma Osvaldo. La storia in realtà parte da lontano, da un'operazione fatta nel 2011 che aveva provocato all'argentina una serie di problemi di salute molto gravi... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.