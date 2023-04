Sinisa Mihajlovic, il tatuaggio e la dedica d'amore della figlia Viktorija - FOTO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

L'amore di una figlia verso il proprio papà è qualcosa che non muore mai. A meno di quattro mesi dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, la figlia Viktorija ha voluto pubblicare un bellissimo post su Instagram che ritrae il tatuaggio dedicato al padre. La foto è accompagnata da una toccante didascalia:

"Quando mi chiedete come faccio, come si fa a sorridere con gli amici, ad andare a cena fuori, a ballare, cantare. Come si fa di nuovo a vivere. Io rispondo che sono figlia di mio padre, che piangersi addosso, non reagire, non vivere, non è ciò che mi ha insegnato. Ed io vivo e vivrò ogni secondo della mia vita per renderlo orgoglioso. Quella che sono oggi è la ragazza che lui mi ha sempre insegnato ad essere. So che è fiero di me, lo sento

Mi starà guardando sorridendo, controllando se mangio spesso perché come mi diceva sempre “ mangia che sei troppo magra sembri un’ASCIUGA “.