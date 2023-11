Sinner nella storia del tennis ancor prima di scendere in campo: il traguardo

Jannik Sinner scrive il suo nome nella storia del tennis italiano. L'altoatesino è infatti il primo azzurro a qualificarsi alla semifinali dell'Atp Finals di Torino. Sinner passa infatti al turno successivo ancor prima di scendere in campo contro Rune in virtù del set perso da Djokovic contro Hurkacz. Mai nessuno era riuscito prima in questa impresa in 54 anni.