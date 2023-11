Siviglia, entrata folle di Sergio Ramos: rosso diretto... da record - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Succede di tutto a San Sebastian con la Real Sociedad che supera di misura un Siviglia che ha chiuso la partita in 9 uomini. I baschi sembrano aver chiuso l'incontro dopo 22' per l'autorete di Dmitrovic e il gol di Umar Sadiq. En-Nesyri riapre la sfida ma non basta. Nei minuti finali rosso diretto per Sergio Ramos e Jesus Navas. In particolar modo, bruttissimo l'intervento dell'ex capitano del Real Madrid che raggiunge quota 30 cartellini rossi in partite ufficiali. Con il rosso di oggi, arrivato solamente dopo l'intervento del Var - l'arbitro aveva estratto il giallo - Ramos diventa il calciatore con più espulsioni (21) nella storia della Liga. Di seguito il video dell'intervento:

Sergio Ramos with a red card! pic.twitter.com/YAoqvyxQH8 — RMFC (@TeamRMFC) November 26, 2023

