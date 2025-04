Siviglia: "Lazio, necessario ritrovare la leggerezza di inizio stagione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Raggiunto dai microfoni di Radiosei l'ex calciatore biancoceleste Siviglia ha detto la sua sul momento difficile della Lazio, sulla prossima sfida contro l'Atalanta e anche sugli obiettivi di questa stagione della squadra di Baroni.

"Io dico che la Lazio deve ritrovare la sua spensieratezza di inizio stagione. La pressione non fa bene a questa squadra, non è semplice da gestire. Bisogna pensare che il patrimonio di punti ora va difeso, perché costruito con fatica e con tante grandi partite. In Coppa e in Serie A, il cammino è stato esemplare. Gioco, dominio e spregiudicatezza: la Lazio volava, letteralmente. Io sono convinto che l’aspetto mentale sia determinante, non credo ad un drastico calo fisico. Chiaro che adesso ogni gara pesa come un macigno, ed è difficile ritornare a giocare con la mente libera, ma credo che il lavoro debba essere fatto in quella direzione".

"La prestazione la devi sempre fare, poi le partite possono anche essere perse. A Bologna ad esempio, il crollo è stato verticale e mentalmente, quella Lazio era lontana parente di quella d’inizio stagione. Atalanta? Vista nelle ultime, non è lei. Non è quella che abbiamo imparato a conoscere. Anche a Firenze non ho avuto sensazioni positive su di loro, con l’Inter gara al limite. Resta un avversario molto complicato da affrontare, quindi guai ad abbassare la guardia. Gli ultimi risultati però, indicano un calo globale".

Infine un pensiero per Suor Paola: "Suor Paola donna strepitosa, sensibile, intelligente. Aveva solo gente attorno che le voleva bene. È stata una figura straordinaria che riusciva ad intercettare il bisogno delle persone. Capace e quadrata, si è spesa ed ha speso la sua esistenza per essere al servizio dei bisognosi. Speciale, veramente speciale. Mi è capitato qualche volta di toccare con mano ciò che lei aveva costruito, percepii subito la gratitudine che le persone da lei aiutate avevano per lei".