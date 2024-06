Siviglia racconta Baroni: "È il nome giusto per la Lazio, una figura di livello assoluto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Baroni sarà il nuovo allenatore della Lazio. Dopo le dimissioni di Igor Tudor, la società biancoceleste ha deciso di virare sul suo profilo per la prossima stagione. L'ex calciatore Sebastiano Siviglia ha espresso il suo pensiero sulla scelta del presidente Lotito ai microfoni di tag24.it. I due si conoscono bene, essendo stati compagni al Verona alla fine degli anni '90. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Difficile capire dall’esterno cosa può essere successo. Ci sono dei cambiamenti importanti e bisogna ritrovare quei sani equilibri che ti danno le sicurezze anche per il futuro. La Lazio ora è in cerca di un nuovo leader in panchina, che possa rivitalizzare l’ambiente e dare stabilità alla squadra. Baroni? Marco lo conosco da tanto tempo, esattamente dal ’96. E’ stato mio compagno di stanza, a Verona, per due anni consecutivi e mi lega a lui un rapporto di grande affetto e di grande stima. Io ero un ragazzino e lui era il capitano di quella squadra. Ho scoperto un uomo di grandi valori. Un leader umile, non presuntuoso. Sa adattarsi ad ogni contesto, ma al tempo stesso sa farsi rispettare, ed è una capacità rara. Lo vedrei molto bene alla Lazio. Io sono convinto che sia pronto. Lo scorso anno ha fatto un percorso straordinario col Verona e ha ricompattato un ambiente che sembrava sfiduciato. Ha letto alla perfezione la situazione ed ha salvato una squadra che sembrava destinata a retrocedere. Onore e merito a lui, che aveva fatto un grande lavoro anche a Lecce”.

“Penso che Marco sia ormai un manager di livello. Ha le spalle larghe e ha fatto esperienze importanti nella sua carriera. In tutte le piazze in cui è stato, ha saputo reggere sempre i periodi alti e anche quelli bassi. Sa stare sulle montagne russe perché è una figura ferma. E’ uno deciso, convinto, non è uno spaccone, ma un leader umile. Un uomo e un allenatore che sa fare percorsi importanti. Non sono preoccupato, da questo punto di vista. Poi è ovvio che gli allenatori vivono di risultati ed è tutto da vedere e da vivere, prima di trarre le conclusioni. Nel corso degli anni lui ha cambiato diversi assetti. E’ bravo a valorizzare il materiale umano che ha a disposizione e son convinto che questo sia sempre il compito di un bravo allenatore. Il presidente e il direttore Fabiani sapranno come fare questo percorso. Da un punto di vista professionale, Marco è una figura di livello assoluto. Saprà dare le giuste risposte e sarà il campo a fare la differenza. Può fare un buon lavoro, sono sicuro”.

“Vengono sempre sondati un ventaglio di nomi, ma l’allenatore si deve incastrare bene con il contesto e con le idee della società che deve aver chiaro dove vuole arrivare. Sono convinto che Baroni sia il nome giusto. Riuscirà a plasmare una squadra che ha già tanti giocatori di valore e può dare il suo contributo per stare sempre nelle zone alte della classifica”.