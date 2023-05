Siviglia - Roma, assurdo trucco dei tifosi giallorossi per entrare "di soppiatto" allo stadio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sta rimbalzando in questi minuti sui social un video che mostra un assurdo escamotage dei tifosi romanisti per entrare alla Puskas Arena di Budapest. I giallorossi, accorsi in massa in Ungheria per assistere alla finale di Europa League in programma questa sera alle 21.00 contro il Siviglia, hanno riempito il settore ospiti dell'impianto con quasi 20mila biglietti acquistati, posti effettivi messi a disposizione per i supporters capitolini. In realtà però da alcune immagini che stanno facendo il giro delle piattaforme social, avrebbero messo in atto un piano per poter entrare allo stadio in molti di più di quanti dovrebbero essere: ai tornelli infatti, per ogni tifoso che passa il biglietto, un altro si accoda immediatamente dietro, passando di fatto in due quando l'entrata valida sarebbe per uno. La cosa assurda è che il tutto accade di fronte agli addetti alla sicurezza che non si curano assolutamente di nulla. Ecco il video che mostra l'assurdo trucco: