Soliti Laziali Romantici: "Pazzi di Lazio, la raccontiamo sui social. La Nord, Nesta e Klose..."

Immaginate essere ragazzi tra i 35 e i 45 anni e avere un'unica grande passione: la Lazio. Immaginate sognare di raccontarla per cercare di trasmettere la vostra voglia di Lazio anche a chi non è tifoso biancoceleste. Ci provano Barbara, Antonio e Mauro che hanno dato vita ai Soliti Laziali Romantici. Di cosa si tratta? Semplicemente di loro tre che informano attraverso i loro profili Instagram tutto quello che succede in casa Lazio. Tre storie diverse accumunate dalla passione per la prima squadra della Capitale. I tre si sono conosciuti mentre provavano la carriera giornalistica, poi hanno capito che forse non era quella la loro strada. Una bella amicizia e l'idea di spostarsi sui social dove esprimersi liberamente senza scadenze da rispettare e paletti. Li contattiamo e ci dicono in coro: "Noi vogliamo divertirci. Ci piace parlare di Lazio, lo facevamo privatamente e abbiamo pensato di farlo anche in diretta per farci ascoltare. Noi portiamo la nostra spontaneità e la nostra semplicità, ma soprattutto il fatto che siamo veramente malati di Lazio. Noi siamo i classici tifosi che non mollano mai e che vogliono vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Un esemplo? Lo scorso anno abbiamo creduto alla Champions fino a che la matematica non ci ha condannati".

Tre storie diverse perché c'è chi è diventato laziale grazie alla famiglia o chi come Antonio deve ringraziare la sua passione per le curve: "Sono lucano e appassionato del tifo organizzato. Leggevo e mi interessavo a tutto, da ragazzo mi sono innamorato della Curva Nord. Quando mi sono trasferito a Roma per studiare ho potuto vivere da vicino la mia passione". Barbara si divide tra lavoro e famiglia, ma è la più entusiasta dei tre: "A me piace troppo quello che stiamo facendo. Il mio ambiente è assolutamente questo e mi trovo a mio agio, vediamo il futuro. La Lazio è una cosa che ho trasmesso anche a mio figlio. Sfatiamo anche un mito, sono cambiati i tempi nelle classi c'è molto meno squilibrio rispetto al passato. Quando era piccola eravamo davvero pochi i tifosi della Lazio, ora la differenza è meno marcata. Vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro". Ricordi di Lazio accompagnano l'intervista con Mauro, il più grande tra i tre, che si scioglie parlando dello Scudetto vissuto da ventenne in un'epoca in cui la Lazio ha vinto tutto: "Che cosa eravamo, una cosa fuori dal mondo. Già nel 1999 ci avevo creduto, ma le emozioni del 2000 sono indescrivibili".

I tre hanno avuto ospiti delle loro live su Instagram sia Ruben Sosa sia Amarildo e presto ospiteranno altri grandi campioni del passato. Senza dare spoiler, però, i tre ci hanno detto chi sognano di ospitare. Klose, Nesta e Di Canio sono i prescelti dei tre. Emozioni e amarcord, ma anche la Lazio di oggi che deve fare i conti con un rinnovamento importante e tanti calciatori nuovi. I tre, che si chiamano non a caso i Soliti Laziali Romantici, sono certi che la squadra di Baroni farà bene e saprà togliersi tante soddisfazioni.

