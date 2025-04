SONDAGGIO | Atalanta - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

SONDAGGIO - La Lazio batte l'Atalanta. Una gara delicata, che fa in modo che la squadra di Baroni possa riprendere con decisione la corsa Champions. Decisivo il gol di Isaksen, su assist di Dele-Bashiru, ma in generale la prova dell'intera squadra è certamente da applausi. Anche solamente per la forza e la qualità dell'avversario. I biancocelesti devono, ora, pensare alla sfida contro il Bodo/Glimt e poi al derby contro la Roma. Ma prima ancora di pensare ai prossimi impegni è il momento di decretare il migliore dei biancocelesti (CLICCA QUI PER VOTARE NEL NOSTRO SONDAGGIO).